Aussage gegen Aussage nach mutmaßlicher Vergewaltigung im Alaunpark!

Dresden - Es war eine laue Sommernacht im Juni 2022, als das Schicksal die beiden zusammenführte. Im Alaunpark in der Dresdner Neustadt traf der Pakistani Mulakhel S. (31) auf die 17-jährige Einheimische - und wurde laut Staatsanwalt ziemlich handgreiflich.

Der Pakistani Mulakhel S. (31) soll eine 17-Jährige bedrängt und schließlich gar vergewaltigt haben. © Peter Schulze

Laut Anklage bedrängte er die Jugendliche immer wieder, versuchte, sie zu küssen, begrapschte und umklammerte sie. Schließlich soll er seine Hose geöffnet und ihre Hand in seinen Schritt geführt haben.

Zudem, so der Staatsanwalt, habe er sie am Hals gewürgt und unter ihrem Rock Finger in ihre Vagina eingeführt. Ein Fall von Vergewaltigung.

Die Version des Angeklagten klang im Amtsgericht anders. Man habe sich gemeinsam Getränke im Spätshop geholt und sei sich auf einer Parkbank näher gekommen.

"Nach dem zweiten Kuss auf die Wange zeigte sie ihm die Innenfläche ihrer linken Hand, auf der mit Kugelschreiber 'Money' geschrieben war", ließ er über seinen Anwalt erklären.

Er habe ihr dann 50 Euro gegeben, in einem nahen Gebüsch soll sie ihn dann freiwillig befriedigt haben.