Autodiebe schleudern KTM auf die Straße: Nun wandern sie in den Knast

Alle vorgeworfenen Taten konnte die Justiz Tomasz B. (27) nicht nachweisen. © Eric Münch

Laut Anklage waren beide Teil einer Bande, die im Bundesgebiet BMW, Audi, Mercedes und Motorräder klaute.

Dabei agierte Robert als Organisator, der auch selbst mauste. Tomasz war demnach bei über 20 Fällen meist der Kurier, der die Fahrzeuge nach Polen brachte.



Doch das war so im Prozess nicht nachweisbar: So zeigte ein Blitzerfoto in einem geklauten Auto doch nicht Tomasz am Steuer.

Auch das bei ihm beschlagnahmte Navi, das diverse Tatorte auflistete, konnte ihm nicht eindeutig zugeordnet werden.