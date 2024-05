Er begrüßte Polizisten mit "Guten Tag, Herr Hitler!": Hohe Geldstrafe für Po-Grapscher

Dresden - Weil er an dem Tag in den Knast musste, um eine Strafe abzusitzen, trank Dariusz K. (48) sich Mut an. Das ging freilich gründlich schief. Der betrunkene Gabelstapler-Fahrer benahm sich massiv daneben, rief die Polizei auf den Plan und hockte nun wieder vor der Amtsrichterin in Dresden.