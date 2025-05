Blankzieher vor Gericht: Nachbar hat sich bei Oma Gerda die Blöße gegeben

Dresden - Das hatte mit Nachbarschaftshilfe nichts zu tun. Eigentlich wollte sich Gerda B. (85, Name geändert) von Jens E. (54) nur ein Werkzeug borgen. Doch als sie zu dem Tiefbauer in die Küche kam, hockte der halb nackt auf dem Stuhl und spielte sich am Geschlecht rum.