Brutalo-Liebespaar überfällt dreimal dasselbe Opfer

Dresden - Die Bandagen im Drogenmilieu sind hart: Über ihre Drogensucht kam Carolin S. (34) mit der Tschetschenen-Mafia in Kontakt und mit Usman T. (38) zusammen, wurde so zum Crystal-Schmuggel in den Knast gezwungen. Dafür wurde sie bereits zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Am Freitag stand sie wieder vor Gericht: Sie soll gleich dreimal mit ihrem Lover Denis N. (31) ausgeraubt haben.