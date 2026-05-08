Es geht um mehr als 1,6 Mio. Euro! Hat Dresdens Partykönig sich um Abgaben gedrückt?
Dresden - Der tiefe Fall des Partykönigs: Ob "Puro Beach", "Enchilada", "Rosi's" oder der "Grüne Salon" - eine Weile lang kamen Dresdner, wenn es um Partys oder Gastronomie ging, kaum an Christian von Canal (58) vorbei.
Mittlerweile musste der Event-Veranstalter durch die Privatinsolvenz. Schuld daran soll das Verfahren sein, in dem er am Donnerstag auf der Anklagebank des Dresdner Landgerichts saß.
Es ist eine Masche, die es in vielen Branchen immer wieder gibt: Angestellte werden als Selbstständige behandelt, erhalten statt Lohn auf eigene Rechnung ein Honorar.
Damit spart sich der Arbeitgeber Sozialabgaben. Legal ist das jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Darum muss jeder Selbstständige auch ein unternehmerisches Risiko tragen, für mehrere Auftraggeber tätig sein.
In den Firmen Canals soll laut Anklage genau das nicht der Fall gewesen sein: Hunderte Angestellte, so der Staatsanwalt, seien als Scheinselbstständige beschäftigt gewesen.
Im Zeitraum zwischen Februar 2014 und August 2019 soll den Sozialversicherungen so ein Schaden von 1.647.136,58 Euro entstanden sein.
Privatinsolvenz nach Streit um freie Mitarbeiter in Dresden
Laut von Canal brachte ihn dieses Verfahren in die Privatinsolvenz, die Vorwürfe selbst lässt er über seinen Anwalt bestreiten. Demnach hätten die Mitarbeiter tatsächlich auf eigene Rechnung gearbeitet.
In Dresden habe es nur einen beschränkten Pool an Fachkräften gegeben, die dann immer für den jeweils am besten Zahlenden gearbeitet und auch keinerlei Interesse an einer Festanstellung gehabt hätten.
Um das zu bezeugen, sollen nun nicht nur besagte Mitarbeiter, sondern auch der Veranstalter der "Dresdner Filmnächte", des "Pichmännel Oktoberfests" und diverse Clubs als Zeugen geladen werden.
Von Canal arbeitet mittlerweile selbst als Angestellter seiner Frau und Tochter.
Titelfoto: Steffen Füssel, Steffen Fuessel