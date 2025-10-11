Rabiate Tierliebe: Frau klaut ihren verkauften Hund zurück

Dresden - Ihr großes Herz für Hunde brachte ihr mächtig Ärger mit der Justiz ein. Adina G. (28) klaute sich erst ihren eigenen Hund zurück. Später mopste sie noch einen anderen Bello und setzte ihn wieder aus. Nun sitzt die vermeintliche Hunde -Freundin in U-Haft.

Adina G. (28) brachte ihre Hundeliebe hinter Gitter. © Simone Lauritz

Adina, die auch öfter durch rabiate Diebstähle auffällt, hatte zunächst einen Mischling. "Lucky" (Der Glückliche) verkaufte sie im September 2024 "probeweise zur Haltung" an eine Bekannte.

Doch wie Lucky dort behandelt wurde, gefiel Adina offenbar nicht. Zwei Wochen später holte sie ihn sich zurück.

Und das ziemlich rabiat: Die Käuferin wurde auf offener Straße in Löbtau bepöbelt, geschlagen und ihr die Hundeleine samt Bello entrissen.

Weil Adina die Tat zugab, kassierte sie dafür eine Bewährungsstrafe. Per Strafbefehl, also ohne Prozess. Und sie hätte auf freiem Fuß bleiben können.