Rabiate Tierliebe: Frau klaut ihren verkauften Hund zurück

Adina G. (28) landete wegen Hundediebstahls in U-Haft: Erst holte sie sich ihren eigenen Hund zurück, dann stahl sie einen weiteren und setzte ihn aus.

Von Steffi Suhr

Dresden - Ihr großes Herz für Hunde brachte ihr mächtig Ärger mit der Justiz ein. Adina G. (28) klaute sich erst ihren eigenen Hund zurück. Später mopste sie noch einen anderen Bello und setzte ihn wieder aus. Nun sitzt die vermeintliche Hunde-Freundin in U-Haft.

Adina G. (28) brachte ihre Hundeliebe hinter Gitter.  © Simone Lauritz

Adina, die auch öfter durch rabiate Diebstähle auffällt, hatte zunächst einen Mischling. "Lucky" (Der Glückliche) verkaufte sie im September 2024 "probeweise zur Haltung" an eine Bekannte.

Doch wie Lucky dort behandelt wurde, gefiel Adina offenbar nicht. Zwei Wochen später holte sie ihn sich zurück.

Und das ziemlich rabiat: Die Käuferin wurde auf offener Straße in Löbtau bepöbelt, geschlagen und ihr die Hundeleine samt Bello entrissen.

Weil Adina die Tat zugab, kassierte sie dafür eine Bewährungsstrafe. Per Strafbefehl, also ohne Prozess. Und sie hätte auf freiem Fuß bleiben können.

Adina G. hat im April 2025 wieder einen Hund geklaut

Immer wieder bekommt die Dresdnerin Ärger mit der Justiz wegen ihrer Vierbeiner. (Symbolfoto)  © imago/Panama Pictures

Aber im April 2025 soll sie im Elbepark wieder einer Frau einen Hund geklaut haben. Sie löste ihn einfach von der Leine und nahm ihn mit. Den Bello setzte sie dann wieder aus. Vor dem Polizeirevier in Gorbitz.

Wieder gab es Anzeigen. Und der Staatsanwalt schrieb eine neue Anklage, in der auch weitere Bedrohungen und Diebstähle aufgelistet wurden.

Diesmal reichte es dem Richter: Bis zum Prozess am Amtsgericht in dieser Sache bleibt Adina in U-Haft.

