Hartes Urteil für Schleuser: Auf diesem bizarren Weg kam er an seine Aufträge!

Boryslav Y. (22, r.) wurde vom Gericht für seine Schleuser-Fahrten bestraft. © Peter Schulze

Bis zum Kriegsbeginn verlief das Leben des jungen Mannes absolut unauffällig: In Mariupol geboren, studierte fast bis zum Abschluss Jura. Doch dann kam der Krieg dazwischen, Boryslav Y. floh ins Nachbarland: "Als ich nach Polen kam, habe ich fast ein ganzes Jahr in einem Lager gearbeitet", sagte er am Montag vor Gericht aus. "Es war schwer für Ukrainer in Polen Arbeit zu finden."

700 Euro hätte er verdient, 500 Euro musste er für die Miete zahlen. Dann wurde er krank, eine Ärztin sagte ihm, die Medikamente müsse er selbst zahlen.



"Ich habe im Internet eine Arbeit gesucht", sagt der Ukrainer. "Da bin ich bei TikTok auf eine Anzeige gestoßen, dass man Menschen transportieren könne. 100 Euro pro Person wurden versprochen."

So setzte er sich mit einem Witaly in Kontakt, der versichert haben soll, alles wäre legal. Von der Slowakei aus fuhr er dann am 29. März sieben, am 4. April elf und am 5. April nochmal sechs Illegale von der Slowakei aus nach Dresden.

Auf der letzten Fahrt landete er in Untersuchungshaft, bekam so für alle drei Touren keinen Lohn mehr. Erst vor der letzten Fahrt sei ihm in den Sinn gekommen, dass das illegal sei.