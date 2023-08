Schlug er Saufkumpan mit vier Schnapsflaschen nieder?

Heiko E. (56) soll zu Weihnachten einem Saufkumpanen vier Flaschen auf dem Schädel zertrümmert haben. © Steffen Füssel

Was genau am 25. Dezember 2022 in einer Wohnung am Albert-Wolf-Platz geschah, muss jetzt das Dresdner Landgericht klären.

Doch schon jetzt steht fest, dass es wohl eine der traurigsten Weihnachtsgeschichten der Stadt war: Heiko E. (56) soll Detlef S. (56) mindestens vier Schnapsflaschen auf dem Kopf zerschlagen haben, muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten.



Schon seit Jahrzehnten ist Heiko E. schwerer Alkoholiker, wacht nachts immer wieder auf, um gegen die Entzugserscheinungen zu trinken. Diese treten bei ihm schon auf, wenn sein Pegel etwas unter zwei Promille fällt.

So war der Obdachlose eigenen Angaben zufolge auch am ersten Weihnachtsfeiertag am Hauptbahnhof, um sich im Lidl billigen Schnaps zu organisieren: "Dort habe ich ein Pärchen getroffen, das ich kannte. Da habe ich mich dazugesetzt."

Auch Detlef S. kam, fragte laut dem Angeklagten, ob er einen Schluck haben könne. So betrank man sich dort.