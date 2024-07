Streit ums Sorgerecht eskaliert: Hat er sich selbst ans Bett gefesselt und angezündet?

Legte er Feuer, um seine Ex in den Knast zu bringen? Chokri A. bezichtigte Nancy S., ihn gefesselt und seine Wohnung angezündet zu haben. Nun läuft der Prozess.

Von Steffi Suhr

Dresden - Legte er Feuer, um seine Ex in den Knast zu bringen? Chokri A. (26) bezichtigte seine ehemalige Freundin Nancy S. (19), ihn gefesselt und seine Wohnung angezündet zu haben. Laut Anklage wollte er, dass sie wegen "versuchten Mordes" in den Knast kommt. Motiv: Der Tischler wolle das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter (19 Monate). Nun läuft der Prozess am Landgericht Dresden gegen ihn.

Chokri A. (26) weist im Landgericht Dresden jede Schuld von sich. Er sieht sich als Opfer eines Mordanschlags. © Steve Schuster Es war eine absurde und brandgefährliche Situation, die sich Rettern, Feuerwehr und Polizei im November 2023 an der Gabelsbergerstraße (Striesen) bot: Auf einem Balkon des Hauses (17 Mieter) schrie Chokri um Hilfe. Seine linke Hand steckte in einer Fessel, festgemacht an einem Bettgestell. "Die Wohnung über ihm stand in Vollbrand. Flammen schlugen aus den Fenstern", so ein Beamter, der den Tunesier per Hydraulikschere befreite. Chokri hatte sich zuvor samt Fesselung aus der brennenden Wohnung auf den Balkon darunter gerettet. Am Gebäude entstand ein Brandschaden von 320.000 Euro.

Als die Wohnung komplett in Flammen stand, rettete sich der Tunesier über den Balkon. © xcitepress

Nancy S. saß bis Dezember in U-Haft

Brandexperten untersuchten nach dem Feuer die Reste des Bettgestells. © xcitepress/Finn Becker Immer wieder erzählte der Tischler den Beamten, Nancy habe ihn mit Pfefferspray attackiert, mit einem Messer bedroht, gefesselt, eine Matratze angezündet. Kurz darauf wurde Nancy tatsächlich verhaftet. Sie saß bis Dezember in U-Haft! Dann ergaben die Ermittlungen, dass sie zur Tatzeit bei einer Freundin schlief. Außerdem war ihr Handy nicht in der Funkzelle der brennenden Wohnung eingeloggt. Und Chokris Version wies Fehler auf. So kam der 26-Jährige in U-Haft. Zum Prozessauftakt gegen ihn wegen Brandstiftung, falscher Verdächtigung und Freiheitsberaubung blieb Chokri hartnäckig bei seiner Version. Er habe nichts getan.

Die Feuerwehr am Einsatzort Gabelsbergerstraße. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von 320.000 Euro. © Max Patzig