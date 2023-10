Dresdner Neonazi-Schläger schon wieder vor Gericht!

Dresden - Ständig auf der Anklagebank, doch nie hinter deutschen Gittern: Neonazi-Schläger Sebastian R. (45) fällt mittlerweile seit Jahrzehnten immer wieder mit Gewaltdelikten auf. Trotzdem bekommt er stets Bewährung. Auch am Donnerstag schrammte er erneut am Gefängnis vorbei, versprach allerdings, sich zu bessern.

Polizeibeamte nach den Ausschreitungen im Leipziger Stadtteil Connewitz im Januar 2016. © Jan Woitas/dpa

In Dresden wartete bereits die Justiz auf ihn: Nachdem er erst am 17. September 2021 vom Leipziger Amtsgericht wegen der Nazikrawalle in Connewitz aus dem Jahr 2016 zu einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt worden war, geriet er schon am 6. Oktober wieder mit Polizisten aneinander: Weil er ohne Licht auf dem Rad unterwegs war, wollte ihn die Polizei an der Marienbrücke kontrollieren.

Sebastian R. sagte "Nö!", radelte davon, wurde 500 Meter weiter trotzdem gestoppt.

Dabei klammerte er sich an seinem Rad und einem Polizisten fest. Erst mit Handschellen auf dem Rücken rückte er schließlich seine Personalien heraus.

Über seinen Anwalt ließ er den Widerstand gestehen und erklären, dass er künftig ein ruhigeres Leben führen wolle.

So kam er wieder mit acht Monaten auf Bewährung davon: "Sie haben einen Bewährungsbruch begangen", so die Richterin. "Aber es kommt dazu, dass die Tat zwei Jahre her ist. Das ist jetzt wirklich die letzte Chance!"