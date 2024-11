Gerichtsprozess in Dresden: Falsch abgebogen! Erzieherin rammt Rollerfahrer in Klinik

Lilly W. (25) verursachte in Mickten einen schweren Verkehrsunfall. © Steve Schuster

Im September 2023 fuhr Lilly nachmittags im Seat auf der Leipziger Straße stadtauswärts. "Ich wollte ins Einkaufszentrum in Mickten", so die Erzieherin, die nach links in die Sternstraße bog. Verbotswidrig und über eine Sperrfläche.

Sie stieß gegen einen Motorroller-Fahrer (54) auf der Gegenbahn. Der erlitt massive Verletzungen, lag über einen Monat auf der Intensivstation, musste zur Reha, leidet laut Anklage seither an einer "Wesensveränderung".

"Was passiert ist, tut mir unendlich leid", so die Autofahrerin, die bisher unfallfrei fuhr, weder Einträge im Fahr- noch im Strafregister hatte. Sie habe nicht mitbekommen, dass sie über eine Sperrfläche fuhr. Der Zwingpfeil (geradeaus) war nachweislich durch ein Baustellenschild verdeckt.

Ihr Bedauern drückte sie auch in einem Brief aus, den sie an das Opfer schrieb. Es vergehe kein Tag, an dem sie nicht an den Unfall denke.