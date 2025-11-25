"Einmal mit allem ...": Haft für dealenden Dönermann aus Dresden
Dresden - Weil sie in einem Imbiss in Dresden-Johannstadt Drogen statt Döner verkauften, gab es für drei Angeklagte jetzt die Quittung.
Das Landgericht Dresden verurteilte Abd Alrazak K. (28) zu vier Jahren und sechs Monaten Haft. Sein Cousin Shams Aldin K. (28) und Kumpel Rodi J. (23) kamen mit Bewährung davon.
Wie berichtet, hatte Abd Alrazak gestanden, aus Berlin Drogen geholt zu haben, um sie in Dresden zu verscherbeln.
Sein Motiv: Familienzuwachs. Er bekam ein Kind, zusätzlich zog Shams Aldin samt Schwester bei ihm ein. Um die Sippe zu finanzieren, stieg Abd Alrazak ins Drogengeschäft ein.
Trio vertickte Rauschgift in Dresnder Dönerladen
Das Rauschgift wurde im Dönerladen und im Stadtgebiet vertickt, in einer Wohnung überm Imbiss gebunkert.
Shams Aldin und Rodi, so die Kammer, hätten Beihilfe geleistet. Sie bekamen Bewährung, sind auf freiem Fuß.
Abd Alrazak dagegen muss nun länger hinter Gitter. Er war mit den Taten Bewährungsbrecher und muss jetzt zusätzlich 16 Monate aus einem früheren Urteil absitzen.
