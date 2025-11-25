Prozessauftakt in Dresden: Linksextreme "Hammerbande" wollte Hunderte Nazis verletzen

Dresden - Sie lächeln und winken, doch drohen ihnen heftige Strafen: Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen startete am Dienstag vor dem Dresdener Oberlandesgericht der Prozess gegen Johann G. (32), Paul M. (28), Tobias E. (32), Julian W. (30), Melissa K. (28) und Henry A. (37). Sie sollen als militante, linksextreme Gruppe in wechselnder Zusammensetzung bei mindestens 14 Überfällen 35 mutmaßliche und tatsächliche Rechtsextremisten zum Teil schwerst verletzt haben. Thomas J. (49) soll den Trupp dafür trainiert haben.

Am Dienstag startete der Prozess gegen sieben mutmaßliche Linksextremisten. © Peter Schulze

Die Bundesanwaltschaft ist sich sicher: Zwischen Ende 2017 und 2018 schlossen sich militante Antifas in und um Leipzig zusammen.

Lina E. (30), bereits zu fünf Jahren und drei Monaten verurteilt, und ihr damaliger Freund Johann G. führten die Gruppe an. Johann G. soll dabei die Trainings für die Angriffe, darunter eines in der Fußballhalle der "BSG Chemie Leipzig" am 3. August 2019, organisiert, Mitglieder rekrutiert und Ziele ausgewählt haben.

Eine Liste von 215 Neonazis, die am 11. Januar 2016 den links geprägten Stadtteil Connewitz in Leipzig überfallen hatten, wollte er laut Anklage abarbeiten. Erstellt habe diese Henry A..