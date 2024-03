Dresdner Drogen-Eltern vor Gericht: Sie soll Sohn zum Dealer gemacht haben!

Dresden - Andere Kinder "plündern" mit Wissen der Eltern den Kühlschrank. Jonas (heute 20 Jahre, Name geändert) bediente sich bei seiner Mutter offenbar am Drogenvorrat. Laut Anklage überließ Nicole D. (40) dem Junior Stoff. Mehr noch: Der Junge soll in ihrem Namen gedealt haben. Nun ist Prozess im Amtsgericht Dresden gegen die Podologin.