Einbrecher verprügelt und ausgezogen? "Vollstrecker" kommen mit blauem Auge davon

Frank H. (37, v.l.n.r.), Max B. (36) und Jens G. (58) mussten sich wegen der Attacke auf den Einbrecher vor Gericht verantworten. © Montage: Peter Schulze

In der Silvesternacht zum Jahr 2022 drang er in einen Keller an der Hülßestraße ein.

Sein Pech: Drei Männer ertappten ihn der Staatsanwaltschaft zufolge auf frischer Tat, verprügelten ihn offenbar und setzten ihn demnach in Unterhose und Socken auf die Straße.

Am Dienstag mussten sich die mutmaßlichen "Vollstrecker" dafür vor Gericht verantworten.

Für Frank H. (37), Max B. (36) und Jens G. (58) lief der Prozess besser als gedacht: Schwiegen alle drei zu den Vorwürfen der Anklage, schwänzte auch noch Opfer Kevin S. zunächst die Verhandlung - erschien dann aber nach Androhung der Richterin mit der Polizei doch.

Dann verwickelte er sich bei seiner Aussage auch noch in Widersprüche, wollte sich plötzlich nicht mehr erinnern und ähnliches.