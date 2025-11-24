"Einmal mit allem ...": Haft für dealenden Dönermann aus Dresden

Dresden - Weil sie in einem Imbiss in Dresden-Johannstadt Drogen statt Döner verkauften , gab es für drei Angeklagte jetzt die Quittung.

Abd Alrazak K. (28) muss nun länger in Haft. © Simone Lauritz

Das Landgericht Dresden verurteilte Abd Alrazak K. (28) zu vier Jahren und sechs Monaten Haft. Sein Cousin Shams Aldin K. (28) und Kumpel Rodi J. (23) kamen mit Bewährung davon.

Wie berichtet, hatte Abd Alrazak gestanden, aus Berlin Drogen geholt zu haben, um sie in Dresden zu verscherbeln.

Sein Motiv: Familienzuwachs. Er bekam ein Kind, zusätzlich zog Shams Aldin samt Schwester bei ihm ein. Um die Sippe zu finanzieren, stieg Abd Alrazak ins Drogengeschäft ein.