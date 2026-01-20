Gleich zweimal! Einbrecher plündern Eigenheim der mutmaßlichen Killerwitwe

Dresden - Der Mordfall Peter B. (†76) wird immer mysteriöser. Ehefrau Ramona (53) soll den Anwalt absichtlich überfahren haben. Sie und ihr mutmaßlicher Komplize Claus T. (76) stehen derzeit wegen Mordes vor Gericht. Die Kripo ermittelt noch immer. Denn in das Haus in Ullendorf (bei Meißen ), in dem Ramona und Peter lebten, wurde nach dem Mord zweimal eingebrochen und der Innenraum verwüstet.

Ramona B. (53, l.), hier mit ihrem Anwalt Andrej Klein, soll ihren Mann ermordet haben. © Holm Helis

"Als wir zu einer weiteren Hausdurchsuchung ankamen, sahen wir sofort, dass wir das Gebäude so nicht hinterlassen hatten", berichtete ein Hauptkommissar (29) im Landgericht Dresden von der Entdeckung Mitte November 2024.



Peter B. war im September beim Joggen überfahren worden. Stunden später kam Gattin Ramona in U-Haft, kurz danach Claus.

Das Wohnhaus wurde von der Polizei durchsucht und versiegelt. Das schien den Einbrechern egal zu sein. "Sie nutzten offenbar ein Kellerfenster, um einzusteigen", sagte der Polizist. "Alle Schränke waren offen, Schubladen herausgezogen." Alles war durchwühlt.