Gleich zweimal! Einbrecher plündern Eigenheim der mutmaßlichen Killerwitwe

Wegen Mordes an ihrem Mann steht Ramona B. vor Gericht. Parallel wird weiter ermittelt: Denn in das Haus der Eheleute wurde nach der Tat zweimal eingebrochen.

Von Steffi Suhr

Dresden - Der Mordfall Peter B. (†76) wird immer mysteriöser. Ehefrau Ramona (53) soll den Anwalt absichtlich überfahren haben. Sie und ihr mutmaßlicher Komplize Claus T. (76) stehen derzeit wegen Mordes vor Gericht. Die Kripo ermittelt noch immer. Denn in das Haus in Ullendorf (bei Meißen), in dem Ramona und Peter lebten, wurde nach dem Mord zweimal eingebrochen und der Innenraum verwüstet.

Ramona B. (53, l.), hier mit ihrem Anwalt Andrej Klein, soll ihren Mann ermordet haben.  © Holm Helis

"Als wir zu einer weiteren Hausdurchsuchung ankamen, sahen wir sofort, dass wir das Gebäude so nicht hinterlassen hatten", berichtete ein Hauptkommissar (29) im Landgericht Dresden von der Entdeckung Mitte November 2024.

Peter B. war im September beim Joggen überfahren worden. Stunden später kam Gattin Ramona in U-Haft, kurz danach Claus.

Das Wohnhaus wurde von der Polizei durchsucht und versiegelt. Das schien den Einbrechern egal zu sein. "Sie nutzten offenbar ein Kellerfenster, um einzusteigen", sagte der Polizist. "Alle Schränke waren offen, Schubladen herausgezogen." Alles war durchwühlt.

Obendrein sprühten die Täter mit einem Feuerlöscher, um Spuren zu verwischen. Immerhin: "Da lag eine Sturmhaube im Haus, die meiner Meinung nach vorher nicht da war", so der Polizist.

Mordopfer Peter B. (†76) wurde beim Joggen überfahren.  © privat
Das Haus der Eheleute in Ullendorf wurde von der Polizei durchsucht.  © Steffen Füssel

Es blieb nicht bei einem Einbruch

Die Polizei versiegelte nach der Durchsuchung das komplette Gebäude. Doch Einbrechern war das egal.  © Steffen Füssel

Doch der Einbruch war gerade aufgenommen worden, da schlugen die Täter Anfang Dezember 2024 erneut zu!

"Soweit ich weiß, ermitteln die Kollegen noch", sagte der Beamte.

Bei den Einbrüchen verschwanden Unterlagen, aber auch Technik und wertvolle Teppiche, die Peter einst sammelte. Der Mordprozess wird fortgesetzt.

Titelfoto: Fotomontage: Holm Helis, Steffen Füssel (2)

