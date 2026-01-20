Gleich zweimal! Einbrecher plündern Eigenheim der mutmaßlichen Killerwitwe
Dresden - Der Mordfall Peter B. (†76) wird immer mysteriöser. Ehefrau Ramona (53) soll den Anwalt absichtlich überfahren haben. Sie und ihr mutmaßlicher Komplize Claus T. (76) stehen derzeit wegen Mordes vor Gericht. Die Kripo ermittelt noch immer. Denn in das Haus in Ullendorf (bei Meißen), in dem Ramona und Peter lebten, wurde nach dem Mord zweimal eingebrochen und der Innenraum verwüstet.
"Als wir zu einer weiteren Hausdurchsuchung ankamen, sahen wir sofort, dass wir das Gebäude so nicht hinterlassen hatten", berichtete ein Hauptkommissar (29) im Landgericht Dresden von der Entdeckung Mitte November 2024.
Peter B. war im September beim Joggen überfahren worden. Stunden später kam Gattin Ramona in U-Haft, kurz danach Claus.
Das Wohnhaus wurde von der Polizei durchsucht und versiegelt. Das schien den Einbrechern egal zu sein. "Sie nutzten offenbar ein Kellerfenster, um einzusteigen", sagte der Polizist. "Alle Schränke waren offen, Schubladen herausgezogen." Alles war durchwühlt.
Obendrein sprühten die Täter mit einem Feuerlöscher, um Spuren zu verwischen. Immerhin: "Da lag eine Sturmhaube im Haus, die meiner Meinung nach vorher nicht da war", so der Polizist.
Es blieb nicht bei einem Einbruch
Doch der Einbruch war gerade aufgenommen worden, da schlugen die Täter Anfang Dezember 2024 erneut zu!
"Soweit ich weiß, ermitteln die Kollegen noch", sagte der Beamte.
Bei den Einbrüchen verschwanden Unterlagen, aber auch Technik und wertvolle Teppiche, die Peter einst sammelte. Der Mordprozess wird fortgesetzt.
Titelfoto: Fotomontage: Holm Helis, Steffen Füssel (2)