Er schlug sogar Löcher in die Wand: Viktor prügelte seine Freundin krankenhausreif

Dresden - Das war alles andere als Liebe: Am Donnerstag musste sich Deutsch-Russe Viktor S. (31) vor dem Dresdner Amtsgericht verantworten, weil er seine frühere Freundin mehrfach getreten, in ihrer Wohnung randaliert und sie per Nachricht beleidigt hat. Damit hat er zwar gleich mehrfach seine laufende Bewährung gebrochen, kam aber trotzdem ohne Haft davon.