Er war der Schrecken kleiner Schulmädchen: Kindergrapscher von Leuben verurteilt

Dresden - Er griff immer zu, wenn die Kinder aus der Schule kamen und heimfuhren. Aliasghar K. (52) betatschte in der Buslinie 65 insgesamt vier Mädchen (alle 13 Jahre). Nun kassierte der Iraner von der Amtsrichterin in Dresden Bewährung. "Kinder müssen sich auf dem Schulweg sicher fühlen können", so die Juristin.