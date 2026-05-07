Es geht um mehr als 1,6 Mio. Euro! Hat Dresdens Partykönig sich um Abgaben gedrückt?

Dresden - Der tiefe Fall des Partykönigs: Ob "Puro Beach", "Enchilada", "Rosi's" oder der "Grüne Salon" - eine Weile lang kamen Dresdner , wenn es um Partys oder Gastronomie ging, kaum an Christian von Canal (58) vorbei.

Christian Rüdiger von Canal (58, r.) steht wegen mutmaßlichen Vorenthaltens von Arbeitsentgelt vor Gericht, verteidigt von Rechtsanwalt Andrej Klein. © Steffen Fuessel

Mittlerweile musste der Event-Veranstalter durch die Privatinsolvenz. Schuld daran soll das Verfahren sein, in dem er am Donnerstag auf der Anklagebank des Dresdner Landgerichts saß.

Es ist eine Masche, die es in vielen Branchen immer wieder gibt: Angestellte werden als Selbstständige behandelt, erhalten statt Lohn auf eigene Rechnung ein Honorar.

Damit spart sich der Arbeitgeber Sozialabgaben. Legal ist das jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Darum muss jeder Selbstständige auch ein unternehmerisches Risiko tragen, für mehrere Auftraggeber tätig sein.

In den Firmen Canals soll laut Anklage genau das nicht der Fall gewesen sein: Hunderte Angestellte, so der Staatsanwalt, seien als Scheinselbstständige beschäftigt gewesen.

Im Zeitraum zwischen Februar 2014 und August 2019 soll den Sozialversicherungen so ein Schaden von 1.647.136,58 Euro entstanden sein.