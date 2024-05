Eskalation in Dresden: Richter in Dienstwagen von Mann attackiert!

Dresden - Der Prozess gegen die Moritzburger Ärztin Bianca W. (67) am Hochsicherheitsgericht in Dresden. Bislang gab es Demos der Sympathisanten, wahlweise lautstarke Unmutsbekundungen im Verhandlungsaal. Nun wurden einige Zuschauer aber handgreiflich - gegen die Richter!

Bianca W. (67) sitzt seit Sommer 2022 in U-Haft. Der Prozess gegen sie könnte im Juni endlich enden. (Archivbild) © Peter Schulze

Am heutigen Montag wurde wieder am Hammerweg verhandelt. Die Medizinerin stellte laut Anklage 1000 Corona-Atteste ohne Untersuchungen aus, kassierte für diese "Gefälligkeiten" fast 48.000 Euro, sitzt in U-Haft.

Als gegen Mittag der Prozesstag endete, bestiegen die drei Richter der Kammer den Dienstwagen, um zum Justizzentrum zurückzufahren.

An der Ecke Stauffenbergallee, 100 Meter zum Gericht entfernt, musste der Justiz-Ford (C-Max) an der roten Ampel warten. Dort standen zeitgleich Anhänger der Ärztin, die plötzlich auf das Richter-Auto zustürmten.

Zwar verriegelte ein Richter geistesgegenwärtig von innen die Türen, aber ein Mann riss wütend am Griff und schimpfte. Zwei Frauen bestürmten das Auto, forderten: "Freiheit für Bianca."

Die Richter setzten ihre Fahrt nach der Begegnung zwar fort, meldeten den Vorfall aber dem Präsidenten des Landgerichtes. Der muss als Dienstherr entscheiden, ob Anzeigen erstattet werden.