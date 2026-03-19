Ex-Panzerfahrer klaut gern Autos und prellt die Zeche

Dresden - "Ich wusste mir nicht anders zu helfen", sagte Enrico L. (54) am Amtsgericht Dresden . Dort wurde der gelernte Fliesenleger, der zahlreiche Rechnungen schuldig blieb, verurteilt. Er muss nun zweieinhalb Jahre in Haft.

Ex-Panzerfahrer Enrico L. (54) fährt nun in den Knast ein. © Peter Schulze

So bekam Enrico in einem Autohaus in Berlin einen Renault zur Probe, kam mit dem 30.000 Euro teuren Wagen aber nie wieder. Auch die Schlüssel für einen Twingo, dessen Innenraum er sich angeblich ansehen wollte, behielt er. Nach Ladenschluss klaute Enrico das Auto und fuhr damit davon.

In Dresden und Umgebung betankte er den Twingo zweimal, ohne zu bezahlen.

Als die Polizei ihn in Bannewitz stoppte, stellte sie fest: Der Twingo ist geklaut und unversichert, die Kennzeichen falsch und Enrico hat nicht mal einen Führerschein.