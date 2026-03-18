Ehemann ermordet, Ehefrau im Knast: Knackten diese Einbrecher den Tresor der Killerwitwe?

Die mutmaßliche Killerwitwe Ramona B. sitzt in U-Haft - während ihrer Abwesenheit sollen Stephan S. und Lars M. in ihr Haus eingebrochen sein.

Von Steffi Suhr

Dresden - Der Fall der mutmaßlichen Killerwitwe beschäftigt nun auch das Amtsgericht Dresden. Ramona B. (53) muss sich derzeit am Landgericht verantworten, weil sie ihren Gatten, Anwalt Peter B. (†76), ermordet haben soll. Seither sitzt sie in U-Haft. Ihre Knast-Abwesenheit nutzten laut Justiz Stephan S. (42) und Lars M. (41), um ins Haus der Witwe einzubrechen.

Das Anwesen von Ramona B. (53) wurde zweimal von Einbrechern heimgesucht. © Steffen Füssel Im September 2024 soll Ramona ihren Mann absichtlich überfahren haben. Das Tatauto, einen Mercedes GLK, besorgte demnach der mitangeklagte Claus T. (76). Beide kamen in U-Haft. Die Polizei durchsuchte und versiegelte auch das Haus von Ramona in Ullendorf (Klipphausen). Der Chefermittler erklärte im Prozess gegen die Witwe, dass im Haus "jede Menge Bargeld" war, das zusammen mit Wertgegenständen "erst mal im Tresor deponiert" wurde. Genau diesen Stahlschrank flexten Schweißer Stephan und Koch Lars im Herbst 2024 auf! Laut Anklage kamen sie übers Kellerfenster ins Haus, durchwühlten alles, plünderten den Tresor. Gerichtsprozesse Dresden Kinder unter Drogen gesetzt und missbraucht: Dresdens "biggest Loser" vor Gericht Neben acht Nobel-Uhren (unter anderem eine Glashütte Original für 29.800 Euro) verschwanden Schlüssel für die beiden Porsche im Carport und 28.800 Euro Bargeld.

Ramona B. (53) soll ihren Ehemann absichtlich überfahren haben. © Ove Landgraf

Ramonas Porsche wurde 2024 geklaut

Lars M. (41) muss sich derzeit regelmäßig bei der Polizei melden. © Steve Schuster Bemerkenswert: Die Polizei konnte im Mordprozess nicht sagen, wie viel Geld genau im Haus war. Doch nach TAG24-Informationen prahlten offenbar die Diebe, die DNA hinterließen, später mit der Summe. Ein Porsche (den Ramona zur Hochzeit geschenkt bekam) wurde im Dezember 2024 bei einem zweiten Einbruch geklaut. Der Wagen wurde in einen Wald unversehrt sichergestellt. Gerichtsprozesse Dresden Dresdner Star-Gastronom wegen Steuer-Schummelei im großen Stil vor Gericht Ob Stephan und Lars am zweiten Bruch beteiligt waren, lässt sich laut Justiz nicht ermitteln. Die Täter hatten per Pulverfeuerlöscher sämtliche Spuren vernichtet.

Stephan S. könnte auf freien Fuß kommen