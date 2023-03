Falsche Liebe, echtes Konto: Dresdnerin wurde zur Gehilfin eines "Love-Scammers"

Dresden - Bitteres Ende einer vorgetäuschten Romanze. Erst wurde Kerstin R. (63) Opfer eines sogenannten "Love-Scammers" (Liebes-Betrügers). Aber dann half die Altenpflegerin dem dreisten Betrüger auch noch. Nun wurde sie wegen Geldwäsche vom Amtsrichter in Dresden verurteilt. Alles nur, weil sie sich im Internet in einen Unbekannten verliebte.

Kerstin R. (63) schlug jede Warnung in den Wind und ging einem kriminellen "Love-Scammer" ins Netz. © Peter Schulze

Per Facebook lernte Kerstin einen gewissen George kennen. "Er gab vor, in der Türkei zu arbeiten. Wir haben ganz lieb geschrieben", so die Angeklagte, die auf eine feste Beziehung hoffte.

Irgendwann hatte George Geldsorgen, Kerstin überwies ihm 800 Euro. Dabei blieb es nicht. Sie stellte ihm ihr Konto zur Verfügung. "Er sagte, das ist für Geschäftspartner", so die gutgläubige Frau.

In Wahrheit waren das Damen, die wie Kerstin auf den "Love-Scammer" hereinfielen, sich in romantischer Beziehung wähnten und ihm Geld überwiesen. Und das alles in der Annahme, Kerstin sei seine Sekretärin oder wahlweise seine Mutter.

Fast 60.000 Euro flossen so! Kerstin hob das Geld selbst ab und transferierte es per Western Union nach Nigeria.