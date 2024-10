Klima-Rebell vor Gericht: Unterlassung wegen Klebe-Drohung!

Dresden - Seit sich im August 2022 Klimaaktivisten in der Gemäldegalerie an den Rahmen der "Sixtinische Madonna" klebten, ist die Furcht der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) groß, solch eine Aktion noch mal erleben zu müssen. Weil Christian Bläul (42), Mitglied der Letzten Generation, in einem Interview nicht ausschloss, selbst an einem "Gemälde zu kleben", sandten ihm die SKD prompt vorsorglich eine Unterlassungserklärung. Darum ging es nun im Zivilprozess am Landgericht Dresden.