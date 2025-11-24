Familienvater klaut Auto einer Krankenschwester und schrottet es
Dresden - Im Drogenrausch kurvte Henry K. (40) im geklauten Audi A1 durch Dresden. Der Wagen landete im Gleisbett - der mehrfach vorbestrafte Vater von fünf Kindern auf der Anklagebank im Amtsgericht.
Während sich Nina (58, Name geändert) im Krankenhaus Friedrichstadt um Patienten kümmerte, schnürte Henry an jenem Dezembertag 2024 durchs Gebäude auf der Suche nach Beute.
Aus einem Personalraum klaute er den Rucksack der Krankenschwester und so den Schlüssel für ihren Audi, der vorm Krankenhaus geparkt war.
Damit fuhr er davon. Ohne Führerschein, aber mit Drogen und Alkohol im Blut. Er kam bis zum Emerich-Ambros-Ufer. Dort krachte der Audi ins Gleisbett. Zwei Stunden war die Strecke für Straßenbahnen gesperrt.
"Ich bekam plötzlich einen Anruf von der Polizei", so Nina, die in dem Moment die Klinik nicht verlassen konnte, weil sie Dienst schob.
Nicht ihr einziger Ärger: "Er wurde vorm Unfall geblitzt", so die Krankenschwester, die der Behörde später erklären musste, dass sie nicht gefahren war.
Henry K. beging weitere Straftaten
Außerdem stellten die DVB eine Rechnung (die ihre Versicherung übernahm). Und ihr Auto (34.000 Euro), mit dem sie täglich zum Dienst fuhr, war Schrott.
Henry dagegen kam nach der Anzeige wieder auf freien Fuß. Und beging weitere Straftaten!
So gab er im Prozess zu, dass er im Januar mit einer Axt in Sebnitz einen Automaten demolierte (4500 Euro Schaden), um zwei Packungen Süßkram und eine Getränkedose für 8 Euro zu klauen.
Im Februar beklaute er eine Mitarbeiterin der Radiologie im Krankenhaus Friedrichstadt. Nun sitzt er hinter Gittern. Doch bevor der Amtsrichter ein neues Urteil fällt, ordnete er die Begutachtung des Angeklagten an.
Titelfoto: Montage: Peter Schulze, Roland Halkasch