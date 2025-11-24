Familienvater klaut Auto einer Krankenschwester und schrottet es

Dresden - Im Drogenrausch kurvte Henry K. (40) im geklauten Audi A1 durch Dresden . Der Wagen landete im Gleisbett - der mehrfach vorbestrafte Vater von fünf Kindern auf der Anklagebank im Amtsgericht.

Der fünffache Vater Henry K. (40) ist auch ein frevelhafter Dieb. Er bestahl eine Krankenschwester und schrottete ihren Wagen. © Peter Schulze

Während sich Nina (58, Name geändert) im Krankenhaus Friedrichstadt um Patienten kümmerte, schnürte Henry an jenem Dezembertag 2024 durchs Gebäude auf der Suche nach Beute.

Aus einem Personalraum klaute er den Rucksack der Krankenschwester und so den Schlüssel für ihren Audi, der vorm Krankenhaus geparkt war.

Damit fuhr er davon. Ohne Führerschein, aber mit Drogen und Alkohol im Blut. Er kam bis zum Emerich-Ambros-Ufer. Dort krachte der Audi ins Gleisbett. Zwei Stunden war die Strecke für Straßenbahnen gesperrt.

"Ich bekam plötzlich einen Anruf von der Polizei", so Nina, die in dem Moment die Klinik nicht verlassen konnte, weil sie Dienst schob.

Nicht ihr einziger Ärger: "Er wurde vorm Unfall geblitzt", so die Krankenschwester, die der Behörde später erklären musste, dass sie nicht gefahren war.