Mann soll Nachbarskinder über Jahre missbraucht haben - jüngstes Opfer erst 3 Jahre alt
Heidenau - Schock in Heidenau: Über Jahre hinweg soll der 54-jährige Daniel H. drei Mädchen aus seiner Nachbarschaft sexuell missbraucht und vergewaltigt haben.
Die Taten sollen zwischen 2013 und 2024 in seiner Wohnung sowie in der Wohnung eines der Opfer stattgefunden haben.
Die Dresdner Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage gegen den Kinderschänder.
Besonders erschütternd: Eines der Mädchen war gerade erst drei Jahre alt, als sie das erste Mal vom Angeklagten missbraucht wurde, fünf Jahre später (achtjährig) das letzte Mal.
Laut Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt (50) soll Daniel H. die Kinder bei einigen Übergriffen "mit einer narkotisierenden Flüssigkeit" betäubt haben: "Die Opfer stammen aus dem persönlichen Umfeld des Angeschuldigten." Unter den drei Opfern ist auch eine geistig behinderte Jugendliche.
Die Ermittlungen wurden ins Leben gerufen, weil eines der Opfer Strafanzeige gestellt hat.
Der Beschuldigte wurde am 13. Februar 2025 festgenommen, sitzt seitdem in U-Haft. Er ist nicht vorbestraft, hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Das Landgericht Dresden entscheidet über den Prozessbeginn.
Titelfoto: Daniel Förster