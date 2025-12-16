 899

Fast 40 Taten: Dresdner soll Nachbarskinder betäubt, missbraucht und vergewaltigt haben

Daniel H. soll drei Kinder aus der Nachbarschaft missbraucht und vergewaltigt haben. Für die fast 40 Taten sedierte und bedrohte er die Opfer!

Von Steffi Suhr

Dresden - Er lebte unauffällig als freundlicher Familienvater in einem Dresdner Vorort. Doch die Anklage, die am Landgericht Dresden gegen Daniel H. (54) verlesen wurde, zeigt offenbar das "zweite Gesicht" des Maurers. Demnach missbrauchte und vergewaltigte er drei Kinder aus der Nachbarschaft. Für die fast 40 Taten sedierte und bedrohte er die Opfer!

Daniel H. (54) schweigt bisher zu den massiven Vorwürfen.
Daniel H. (54) schweigt bisher zu den massiven Vorwürfen.  © Steve Schuster

Sein jüngstes Opfer war gerade sechs Jahre, kam oft zu Besuch, blieb auch über Nacht.

Laut Anklage setzte er dem Kind eine Plastikmaske auf, ließ es Chloroform einatmen. Während das Mädchen "in einem komatösen Zustand und in Lebensgefahr" war, vergewaltigte er die Kleine.

Einer Schülerin mit kognitiver Beeinträchtigung erklärte er dreist, ihn schicke das Gesundheitsamt, um "Sex-Praktiken mit ihr zu üben".

Der 16-Jährigen gegenüber nannte er es "Dufttherapie", wenn sie mit Chloroform betäubt wurde. Wenn sich das Opfer wehrte, drohte Daniel, sie käme ins Heim, und ihre Mutter müsse Strafe zahlen.

Ermittler finden mehr als 300 Kinderpornos bei Daniel H.

Im April 2025 kam es zur dritten Hausdurchsuchung bei dem gelernten Maurer.
Im April 2025 kam es zur dritten Hausdurchsuchung bei dem gelernten Maurer.  © Daniel Förster

Eine mutige Elfjährige brachte Daniel letztlich hinter Gitter.

Das Kind geriet mit neun Jahren in seine Fänge, während die Mutter dachte, der Nachbar würde bei den Hausaufgaben helfen. Auch das Mädchen wurde sediert, missbraucht und bedroht.

Als es sich ihm verweigerte, prügelte er es mit einer Hundeleine. Ende 2024 offenbarte sich das Kind der eigenen Familie.

Bei Durchsuchungen fanden die Ermittler nicht nur über 300 Kinderpornos, sondern auch Fotos und Filme von allen in der Anklage aufgelisteten Taten!

Daniel schweigt bisher. Das Urteil soll im Februar fallen.

