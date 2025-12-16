Fast 40 Taten: Dresdner soll Nachbarskinder betäubt, missbraucht und vergewaltigt haben

Dresden - Er lebte unauffällig als freundlicher Familienvater in einem Dresdner Vorort. Doch die Anklage, die am Landgericht Dresden gegen Daniel H. (54) verlesen wurde, zeigt offenbar das "zweite Gesicht" des Maurers. Demnach missbrauchte und vergewaltigte er drei Kinder aus der Nachbarschaft. Für die fast 40 Taten sedierte und bedrohte er die Opfer!

Daniel H. (54) schweigt bisher zu den massiven Vorwürfen. © Steve Schuster

Sein jüngstes Opfer war gerade sechs Jahre, kam oft zu Besuch, blieb auch über Nacht.

Laut Anklage setzte er dem Kind eine Plastikmaske auf, ließ es Chloroform einatmen. Während das Mädchen "in einem komatösen Zustand und in Lebensgefahr" war, vergewaltigte er die Kleine.

Einer Schülerin mit kognitiver Beeinträchtigung erklärte er dreist, ihn schicke das Gesundheitsamt, um "Sex-Praktiken mit ihr zu üben".

Der 16-Jährigen gegenüber nannte er es "Dufttherapie", wenn sie mit Chloroform betäubt wurde. Wenn sich das Opfer wehrte, drohte Daniel, sie käme ins Heim, und ihre Mutter müsse Strafe zahlen.