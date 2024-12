Hass-Banner beim Sachsen-Derby gegen Aue: So endet Prozess gegen Dynamo-Fan

Ins Visier geriet ein junger Mann in blauer Jacke. Dieser ist auf Videoaufnahmen zu sehen, wie er eine Banner-Rolle entgegen- und mit nach oben in den Block nimmt.

Dieses Schmäh-Banner führte zu Ermittlungen wegen Volksverhetzung. © Picture Point / Sven Sonntag

Das bezweifelte sein Verteidiger. Auch sah der Anwalt die Identifizierung nicht als sicher an und in dem geschmacklosen Spruch keine strafbare Beleidigung.

Ganz anders der Staatsanwalt, der darin sogar Volksverhetzung sah.

Am Ende spielte die Parole selbst jedoch kaum eine Rolle: "Der Spruch ist eine Beleidigung", so die Richterin. "Es ist zu vermuten, dass Sie wussten, was auf dem Banner steht. Das ist aber nur eine Vermutung."

Auch geht das Gericht davon aus, dass Lukas die Person ist, die die Rolle in den Block trug.

Jedoch: "Es gibt keine Aufnahme davon, wie Sie das Banner ausrollen", so die Richterin zum Angeklagten. Für ein Urteil reiche das nicht - Freispruch!