Rentner abgezockt! Haftstrafen in Dresden für betrügerisches Pärchen

Dresden - Hatte AfD-Chefin Alice Weidel (47) versehentlich einen todsicheren Tipp zum schnellen Reichtum verraten? Nach einer entsprechend gefälschten YouTube-Werbung saß der Dresdner Rentner Hubert B. (85) einer Betrugsmasche auf. Hätte seine Tochter nicht eingegriffen, hätte der Senior 30.000 Euro an Betrüger übergeben.

Liudmyla A. (67) begleitete ihren Freund einmal und landete dafür in Haft. Mykhailo B. (59) war in mehreren Ländern als Geldabholer unterwegs. © Bildmontage: Steffen Füssel (2)

Stattdessen verhaftete die Polizei das ukrainische Pärchen Liudmyla A. (67) und Mykhailo B. (59). Zumindest Letzterer hatte bereits in der Schweiz und in Brandenburg vermeintliche Anleger abgezockt.

Er war sich so sicher: "Ich habe mal Finanzwirtschaft studiert", sagt Rentner Hubert B. Doch das Angebot bei YouTube war wohl zu verlockend. Er registrierte sich, zahlte 235 Euro ein und sah dann eine unglaubliche Rendite.

"Ein paar Tage später sagte die Firma, ich solle 30.000 Euro einzahlen", so der Dresdner. Schließlich überzeugte die Tochter ihren Vater, dass es dabei wohl nicht mit rechten Dingen zugehe - und rief die Polizei.

Die stellte am 16. September 2025 vor dem Wohnhaus eine Falle, seitdem sitzen Liudmyla A. und Mykhailo B. in Haft.