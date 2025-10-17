Hausmeister wegen Heim-Abzocke vor Gericht

Dresden - Ein Hausmeister auf Abwegen? Uwe O. (47) soll ein Seniorenheim in Dresden -Reick abgezockt haben. Laut Anklage klaute der gelernte Maler den Bewohnern Bargeld, rechnete falsch ab, lagerte in seinem Werkraum gut 50 Gramm Cannabis. Seinen Job ist er inzwischen los. Nun ist Prozess am Amtsgericht .

Uwe O. (47) schweigt zu allen Vorwürfen, die zum Teil nur schwer nachweisbar sind. © Peter Schulze

Bloß: Der Nachweis der Taten wird wohl nicht einfach. Als Hausmeister durfte Uwe benötigtes Material kaufen. Das Geld bekam er erstattet.

Weil auf derlei Belegen nur Artikelnummern registriert sind, fiel anfangs nicht auf, dass der Hausmeister nicht nur Rohrreiniger oder Staubbeutel kaufte. Er shoppte demnach auch ein Echolot, Festmacher und Rasentrimmer.

Geräte, die sich später bei ihm zu Hause fanden.

Die Sommerreifen vom Heim-eigenen Transporter bot er bei eBay an. Und im Heim verschwand jede Menge Klopapier, was er anderweitig gegen Lebensmittel tauschte. Gesamtschaden: rund 1000 Euro. Die Vorwürfe sind belegbar.

Auch das aufgefundene Cannabis, was aber strafrechtlich kaum ins Gewicht fallen würde.