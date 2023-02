Immer Ärger wegen offener Fenster: Wut-Rentner in Dresden vor Gericht

In einem Wohnblock an der Fetscherstraße gibt's einen heftigen Nachbarschaftsstreit. © Steve Schuster

Noch nicht mal ganz auf der Anklagebank im Amtsgericht Dresden angekommen, polterte Opa Armin los: "Seit 1972 bin ich in der Genossenschaft. Es gab nie irgendwelche Vorfälle. Diese Frau lässt ihren Frust an mir aus." Und zwar, indem sie aus purer Boshaftigkeit ständig Fenster öffne: "Das geht bis zu sechsmal am Tag!"



So räumte er auch ein, die Nachbarin als "krank" bezeichnet und ihr den Nervenarzt empfohlen zu haben. Einmal per Zettel, einmal persönlich.

"Was ist denn dabei?", fragte Armin N. und erklärte auch, warum ihn die offenen Fenster stören: "Weil das nicht geht, weil es das nicht gibt", schrie der ehemalige Helfer der Volkspolizei. "Das ist krank, das ist echt krank!"