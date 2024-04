Klima-Blockade durchbrochen: Opel-Fahrer bekommt saftige Geldstrafe aufgebrummt!

Dresden - Widerspruch kann teuer werden: Am 2. November 2023 blockierte "Extinction Rebellion" angezeigt und damit legal den Pirnaischen Platz in Dresden. Der Wirtschaftsprüfer Andreas F. (58) versuchte die Blockade zu durchbrechen, bekam dafür einen Strafbefehl über 1500 Euro aufgebrummt. Nachdem er sich dagegen gewehrt hatte, verurteilte ihn das Amtsgericht Dresden am Mittwoch zu 3900 Euro Geldstrafe.