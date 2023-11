02.11.2023 09:13 5.215 "Extinction Rebellion" legt Verkehr am Pirnaischen Platz lahm: Autofahrer will Blockade durchbrechen

Erneuter Klimastreik in Dresden! 22 Personen versammelten sich am heutigen Donnerstag am Pirnaischen Platz und blockierten dort die Fahrbahnen.

Von Maximilian Schiffhorst, Chris Pechmann

Dresden - Erneuter Klimastreik in Dresden! Über jeweils sieben Minuten waren die Fahrspuren der St. Petersburger Straße dicht. © Chris Pechmann Aktivisten von "Extinction Rebellion" behinderten am heutigen Donnerstagmorgen den Berufsverkehr am Pirnaischen Platz. Gegen 8.19 Uhr versammelte sich dort eine Gruppe, bestehend aus 22 Personen - darunter auch der bekannte Aktivist Christian Bläul (41). Gemeinsam mit seinen "Klima-Kollegen" blockierte er für sieben Minuten die St. Petersburger Straße in Fahrtrichtung Norden. Straßenbahnen und Radfahrer waren davon nicht betroffen. Dresden Er ist Dresdens verlorenen Orten auf der Spur Danach wechselten die Protestler auf die Grunaer Straße, bevor sie wieder den Verkehr auf der St. Petersburger Straße für jeweils sieben Minuten ins Visier nahmen - zum Ärgernis mehrerer Verkehrsteilnehmer. So wollte der Fahrer eines roten Opels die Blockade durchbrechen. Die Polizei stoppte ihn und nahm seine Personalien auf. Auch Aktivist Christian Bläul (41, r.) nahm am Klima-Streik teil. © Chris Pechmann Radfahrer durften passieren, Autos hingegen nicht. © Petra Hornig Ein Opel-Fahrer wurde wütend und wollte die Blockade durchbrechen. © Chris Pechmann Gegen 8.51 Uhr war der angemeldete Protest beendet.

