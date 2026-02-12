Männer-Pärchen nimmt Jungen auf - Dann wird er missbraucht

Ein Paar aus Dresden wollte einem Jungen angeblich helfen, missbrauchte ihn jedoch über 100-mal.

Von Steffi Suhr

Dresden - Angeblich wollte das Paar Jan (*Name geändert, heute 18), dem Jungen aus schwierigem Elternhaus, nur helfen. Anfangs waren Schule, Jugendhilfe und Umfeld dankbar, dass Maik (44) und Ehemann Danilo (45) den Schüler bei sich wohnen ließen. Doch laut Anklage missbrauchte das Paar seinen Schützling über 100-mal. Nun ist Prozess am Landgericht Dresden gegen den Verkäufer und die Servicekraft aus dem Landkreis Meißen.

Danilo S. (45) war laut Anklage an einigen Taten beteiligt. © Peter Schulze Maik und Danilo lernten die Familie von Jan 2018 an der "Blauen Adria", dem Campingplatz im Naherholungsgebiet bei Bautzen, kennen. "Danach rief er oft an, wollte zu uns, weg von zu Hause", erklärte Maik. Der damals Elfjährige besuchte das Paar immer häufiger, das sich auch um dessen Alltag kümmerte. "Irgendwann sprach mich die Lehrerin an", sagte Danilo. "Er wäre gut, wenn er bei uns ist. Das ändere sich sofort, wenn er wieder bei seinen Eltern ist." In Absprache mit Jugendhilfe und Eltern wohnte Jan deshalb dauerhaft bei den Männern in einem eigenen Zimmer. Doch immer wieder missbrauchte Maik den Jungen. "Der hat das als gut empfunden", tönte Maik, der häufigen Sex mit ihm gestand. "Aber nicht so oft, wie in der Anklage steht", sagte er.

Am idyllischen Badesee "Blaue Adria" Großdubrau bei Bautzen nahm das Verhängnis seinen Lauf. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild

Beide sind bereits wegen Missbrauchs vorbestraft