Mann klaut Parfüms im Wert von 930 Euro: Schon am Tag darauf folgt die saftige Strafe

Dresden - Am Montag hat ein 52-Jähriger mehrere Gegenstände aus zwei Läden auf der Prager Straße geklaut. Nur einen Tag später wurde der Mann wegen Diebstahls in zwei Fällen verurteilt.

Dank eines aufmerksamen Ladendetektivs konnte der Täter schnell durch die Polizei gestellt werden. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, muss der Belarusse eine Geldstrafe in Höhe von 3900 Euro zahlen. Da der Mann für 130 Tagessätze zu je 30 Euro verurteilt wurde, gilt er nun somit als vorbestraft.

Das Urteil ist rechtskräftig und wurde am Dienstag vom Amtsgericht Dresden in einem beschleunigten Verfahren verhängt.

Der Langfinger hatte am frühen Montagabend gegen 17.50 Uhr in einem Drogeriemarkt und in einer Parfümerie auf der Prager Straße diverse Parfüms im Gesamtwert von 930 Euro stibitzt.