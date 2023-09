Missbrauch im Herzogin Garten: So lange muss der Sex-Täter jetzt hinter Gitter

Kais M. (22) attackierte die Frau (40) im März im Spielgerät "Orange" in der Parkanlage am Herzogin Garten. © Peter Schulze

Kais M. (22) lernte auf einer Party eine Frau (40) kennen, doch als sie später keinen Sex mit ihm wollte, drückte er sein Opfer in der Parkanlage "Herzogin Garten" zu Boden und ejakulierte ihr ins Gesicht. Am Montag fiel das Urteil am Amtsgericht.



Aus der einvernehmlichen Turtelei wurde im Handumdrehen ein sexueller Übergriff. Da der Tunesier auch noch ein Messer einstecken hatte, war die Tat in den Augen der Justiz ursprünglich ein Fall von besonders schwerer Vergewaltigung.

Im Laufe des Prozesses rückte die Kammer jedoch von diesem Vorwurf ab, bewertete das Ganze "nur" als schweren sexuellen Übergriff, Körperverletzung und Beleidigung.

Während das Urteil verlesen wurde, polterte und tobte der Angeklagte auf Arabisch.