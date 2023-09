Mit abgeschöpften Daten überführt? Mutmaßliche Drogendealer vor Gericht

Dresden - Am Dresdner Amtsgericht schwillt weiter ein Streit um die Verwertbarkeit von Ermittlungs-Ergebnissen in den sogenannten Encrochat-Verfahren. Am Montag mussten dazu Ramin B. (30) und Clemens S. (28) auf der Anklagebank Platz nehmen. Vorwurf: Crystal-Deals.