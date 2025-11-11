Mit Besenstiel: Knackis folterten und vergewaltigten Mithäftlinge

Dresden - Im Knast herrschen raue Sitten. Das ist leider nicht ungewöhnlich. Aber was die Anklage gegen die Insassen Norman K. (40) und Othman A. (38) auflistet, ist besonders heftig.

Othman A. (38) soll einen Mithäftling brutal missbraucht haben. © Peter Schulze

Demnach drangsalierten die beiden so massiv Mitgefangene, dass gegen sie nun wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und sexueller Übergriffe am Landgericht Dresden verhandelt wird.

Die JVA Dresden: Knapp 800 Gefangene sind hier untergebracht. Auf speziellen "therapievorbereitenden Stationen" werden je bis zu 16 Insassen für anstehende Therapien fit gemacht.

"Sie sollen dort üben, sich selbstständig zu organisieren", so eine Verantwortliche im Gericht. Doch diese "Freiheit" nutzten Norman und Othman offenbar gnadenlos und brutal aus.

So vergewaltigten sie laut Anklage einen Mitgefangenen (45) mit einem Besenstiel! Außerdem zwang Norman ein weiteres Opfer (33) zu sexuellen Handlungen, um es zu demütigen.