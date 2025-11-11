 2.733

Mit Besenstiel: Knackis folterten und vergewaltigten Mithäftlinge

Im Knast herrschen raue Sitten. Das ist leider nicht ungewöhnlich. Aber was die Anklage gegen Norman K. und Othman A. auflistet, ist besonders heftig.

Von Steffi Suhr

Dresden - Im Knast herrschen raue Sitten. Das ist leider nicht ungewöhnlich. Aber was die Anklage gegen die Insassen Norman K. (40) und Othman A. (38) auflistet, ist besonders heftig.

Othman A. (38) soll einen Mithäftling brutal missbraucht haben.
Demnach drangsalierten die beiden so massiv Mitgefangene, dass gegen sie nun wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und sexueller Übergriffe am Landgericht Dresden verhandelt wird.

Die JVA Dresden: Knapp 800 Gefangene sind hier untergebracht. Auf speziellen "therapievorbereitenden Stationen" werden je bis zu 16 Insassen für anstehende Therapien fit gemacht.

"Sie sollen dort üben, sich selbstständig zu organisieren", so eine Verantwortliche im Gericht. Doch diese "Freiheit" nutzten Norman und Othman offenbar gnadenlos und brutal aus.

So vergewaltigten sie laut Anklage einen Mitgefangenen (45) mit einem Besenstiel! Außerdem zwang Norman ein weiteres Opfer (33) zu sexuellen Handlungen, um es zu demütigen.

Auch Norman K. (40) muss sich wegen Vergewaltigung und diverser sexueller Übergriffe im Knast verantworten.
Othman spricht von "Spaß" unter den Insassen

Die brutalen Taten ereigneten sich in der JVA Dresden.
Beide Männer schlugen laut Anklage auch immer wieder zu. "Vorzugsweise" in die Genitalien der Opfer. Im Sportraum setzte sich Norman auf ein Opfer, bis es Atemnot erlitt.

Insgesamt listet die Anklage 133 Gewalttaten auf, die innerhalb eines Jahres geschehen sein sollen.

Othman (saß wegen schweren Raubes) erklärte im Prozess, dass es "Spaß" unter den Insassen war. Norman (sitzt wegen räuberischer Erpressung) äußerte sich noch nicht.

Die Opfer waren offenbar so eingeschüchtert, dass sie keine Meldungen machten. Die Gefängnisleitung informierte ein weiterer Häftling, der damit die Ermittlungen ins Rollen brachte.

Der Prozess wird fortgesetzt.

