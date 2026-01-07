Prozessbeginn nach Tod auf Techno-Party: Wohl keine Haftstrafe für Emmas (†21) Mörder

Emma starb, weil ihr Freund immer wieder auf sie einstach. Am Mittwoch begann der Prozess gegen ihn. Nicht nur die Öffentlichkeit muss draußenbleiben.

Von Steffi Suhr

Dresden - Mord auf der Techno-Party. Emma (†21) starb, weil ihr Freund (16) im Drogenrausch immer wieder auf sie einstach. Am Mittwoch begann der Prozess gegen den Jugendlichen. Er findet nicht öffentlich statt. Und eine Haftstrafe wird es wohl nicht geben. Auch die Frage nach dem Warum könnte offenbleiben - was vor allem für die Angehörigen schwer ist.

Die 21-Jährige verblutete am Rande einer Techno-Party in der Königsbrücker Heide. (Archivbild) © Steffen Füssel Der Staatsanwalt schrieb für den jugendlichen Täter keine Anklage, sondern eine sogenannte Antragsschrift. Denn die Justiz geht davon aus, dass der junge Mann schuldunfähig ist und dauerhaft in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden soll. Er leide demnach an einer schweren psychischen Krankheit. Zudem stand er bei der Tat im Mai 2025 massiv unter Drogen. Er war laut Staatsanwalt nicht in der Lage, sein Unrecht einzusehen oder danach zu handeln.

Sozusagen im Wahn attackierte er Emma mit einem Taschenmesser. Nun könnte der Täter zwar des Mordes schuldig gesprochen, aber nicht verurteilt, sondern eingewiesen werden. Bereits kurz nach der Tat kam der Jugendliche deshalb in die Psychiatrie statt in U-Haft.

Richter Andreas Ziegel. © Ove Landgraf

Party-Besucher sollen vor Gericht aussagen