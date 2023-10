Mitnahme verweigert: Betrunkener (28) verprügelt Taxifahrer - jetzt fährt er ein

Ein Betrunkener verprügelte einen Taxifahrer in Dresden. Jetzt muss der Mann ins Gefängnis.

Von Steffi Suhr

Dresden - Diese Rückfallgeschwindigkeit war enorm. Saif Y. (28) bekam im Januar gerade noch Bewährung. Bereits im Februar verprügelte der Tunesier am Hauptbahnhof in Dresden den Taxifahrer Ewald W. (53) - mit einer Sattelstange! Nun war Prozess am Amtsgericht.

Am Taxistand am Hauptbahnhof prügelte der Verurteilte auf einen Fahrer ein. © Peter Schulze Damals schob Ewald W. Nachtdienst am Taxi-Stand am Hauptbahnhof. "Ich stand als Dritter oder Vierter in der Taxischlange, habe gelesen. Der Mann kam von hinten. Ich schickte ihn vor, ich war ja der Letzte." Doch die Kollegen verweigerten Saif die Fahrt, weil er zu betrunken war. Als auch Ewald die Tour verweigerte, schlug Saif ihm gegen die Frontscheibe.

"Da sprang ich raus, schubste ihn weg. Wir haben geboxt, ich traf ihn. Ich glaube, er wollte sich rächen", so der Taxler. Gerichtsprozesse Dresden Wegen Spiel-Schulden: Mann schaut unzählige Überfall-Videos - dann schlägt er in Dresdner Tankstelle zu Denn Saif trollte sich zwar, kam aber mit einem Fahrrad-Sattel samt Stange zurück, riss die Beifahrertür auf und schlug zu. Er traf Ewald W. am Kopf, demolierte das Auto, bis die Polizei alarmiert wurde.

Angeklagter ist Meister im Begründen seiner Delikte