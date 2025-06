Eiskalter Mord? Witwe von prominentem Anwalt in Dresden vor Gericht

Klipphausen - Das Mordkomplott von Klipphausen! Ramona B. (52) soll ihren Ehemann, den bekannten Anwalt Peter B. (†76), beim Joggen überfahren haben, um an sein Erbe zu kommen. Hausmeister Claus T. (76) besorgte laut Staatsanwalt den silbernen Benz, mit dem die Tat begangen wurde. Am Montag beginnt der Prozess gegen die Killer-Witwe und ihr Gehilfen am Landgericht Dresden .

Witwe Ramona B. (52) steht ab Montag in Dresden vor Gericht. © Screenshot/YouTube

Am Anfang sah alles nach einem furchtbaren Unfall mit Fahrerflucht aus. Peter B. wurde am 27. September 2024 morgens auf seiner üblichen Joggingstrecke am Kobitzscher Weg in Klipphausen entdeckt. Der Notarzt konnte für den schwer verletzten Anwalt nichts mehr tun. Er starb noch am Unfallort.

Doch die Anklage ist überzeugt: Es war heimtückischer Mord. Demnach hatte Ramona ihren Gatten im silbernen Benz erst angefahren und dann das am Boden liegende Opfer überrollt.

Zwar mimte sie kurz danach vor Freunden die trauernde Witwe, wurde aber nur einen Tag später vom SEK aus ihrem Haus geholt und sitzt seither in U-Haft.

Als Motiv sieht die Justiz Habgier. Denn Ramona, die seit zwei Jahren mit Peter verheiratet war, wollte an sein Erbe.