Nach Krawallen beim Dynamo-Aufstieg: 25-Jähriger muss hinter Gitter

Dennis R. (25, l.) wurde am heutigen Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er muss nun in den Knast. © Thomas Türpe

Es handelt sich dabei um Dennis R. (25), der nach einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung derzeit unter Bewährung steht.

Die Dresdner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Deutschen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen und der versuchten gefährlichen Körperverletzung in 45 Fällen.

Ihm wird vorgeworfen, sich am 16. Mai 2021 von 15.32 Uhr bis 17.12 Uhr im Bereich "Großer Garten" vermummt in einer Gruppe gewaltbereiter Personen bewegt und daraus Angriffe auf Polizisten verübt zu haben.



So soll der Mann gegen 16 Uhr aus der Menge hervorgetreten sein und eine zwei Meter lange sowie sechs Zentimeter dicke Metallstange in Richtung der Einsatzkräfte geworfen haben. Sie traf einen Beamten, der Prellungen und Schmerzen am rechten Bein erlitt.