Nach Unfall auf der Bautzner Straße: Eingenickter Busfahrer entschuldigt sich

Dresden - Horror im Berufsverkehr: Ein Ersatzbus der Linie 11 war im Oktober 2024 in der Dresdner Neustadt gegen einen Mast und einen Baum gekracht, hatte schließlich einen geparkten Transporter unter sich begraben. Im Bus wurden 16 Fahrgäste verletzt. Laut Staatsanwalt war Busfahrer Mirwais R. (25) am Steuer kurz eingenickt, hatte so die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Nun saß er vorm Dresdner Amtsrichter.