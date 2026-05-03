Nachbarn mit Kleiderstange verdroschen: Prügel-Rabauke muss hinter Gitter

Dresden - Er verdrosch seinen gutmütigen Nachbarn mit einer Kleiderstange, prügelte ihn ins Krankenhaus. Dafür verurteilte das Landgericht Dresden den Wüterich Robert W. (39) nun zu drei Jahren und sechs Monaten Haft.

Robert W. (39) ging auf seinen Nachbarn los. © Picxell

Der Mechatroniker hatte wegen Drogen und Alkohols alles verloren: Job, Familie, Wohnung. Kurzzeitig kam er bei Nachbar Mirko in Dresden-Gorbitz unter. Der bewahrte auch Roberts Sachen auf, als der eine Geldstrafe absaß.

Als er wieder aus dem Knast kam, war allerdings eine Festplatte mit Familienbildern weg. "Ich wurde wütend", gestand Robert, der im Suff nachts bei Mirko Sturm klingelte.

Weil der verängstigte Nachbar nicht öffnete, kletterte Robert auf dessen Balkon im ersten Stock, trat die Tür ein und verprügelte Mirko. Unter anderem mit einer Kleiderstange. Das Opfer erlitt Brüche im Gesicht.

Robert hatte mehr als zehn Vorstrafen, darunter Körperverletzung. Und: Er wurde schon einmal bestraft, weil er Mirko eine Mittelgesichtsfraktur beigebracht hatte.