Nächtlicher Ärger: Autodieb auf der Flucht zur Toskana Therme

Dresden - Er hätte es ja wissen müssen: An der Grenze in Schmilka patrouilliert die Bundespolizei. Als Oldrich N. (26) die Beamten nachts sah, floh er halsbrecherisch im zuvor geklauten Transporter. Die wilde Fahrt endete auf dem Parkplatz der Toskana Therme. Nun saß der rasende Tscheche vor der Amtsrichterin in Dresden .

Oldrich N. (26) raste der Polizei davon, jetzt saß er auf der Anklagebank. © Steve Schuster

"Etwa 300 Meter vor der Grenze wendete der Transporter und raste davon", erinnerte sich ein Bundespolizist, der die Verfolgung aufnahm. Mit über 100 km/h ging es von Schmilka nach Bad Schandau.

"Dort bog er auf den Parkplatz der Therme, sprang aus dem Wagen, der die Schranke durchbrach." Weit kam Oldrich aber nicht. Er wurde geschnappt, saß seither in U-Haft.

"Ich wollte ein Auto klauen und es in Tschechien verkaufen", so der ungelernte Koch. Er sei dafür mit der Bahn nach Dresden gekommen, hatte den Opel Movano in Weißig geklaut und sei damit (ohne Führerschein) Richtung Heimat unterwegs gewesen.

Im Wagen fand die Polizei aber DNA von mindestens zwei mutmaßlichen Mittätern, die als Autoschieber bekannt sind ...