Notorischem Schleuser droht Haft-Nachschlag

Schleuser Eduard K. (28) hätte seine Haft bald abgesessen, befindet sich aber weiterhin in Untersuchungshaft.

Von Eric Hofmann

Dresden - Noch ein paar Tage, dann hätte Schleuser Eduard K. (28) seine Strafe abgesessen: Am 7. März 2024 hatte ihn das Pirnaer Amtsgericht zu zwei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Die sind mit Einrechnung der Untersuchungshaft am 11. Februar vorbei. Doch auch danach bleibt er in Untersuchungshaft, denn seit Mittwoch muss er sich für zwölf weitere, lebensgefährliche Schleusungen vor dem Dresdner Landgericht verantworten.

Der Moldauer Marcel P. (24) soll mehrfach für Eduard K. gefahren sein, ist bereits verurteilt. © Peter Schulze Am 6. August 2023 wurde es richtig gefährlich: Als die Bundespolizei einen Renault Master gegen 11.25 Uhr kontrollieren wollte, sprangen zwei Männer aus dem Transporter, ließen diesen führerlos in die Leitplanke der A17 krachen. Auf der Ladefläche: 22 Syrer. Fahrer Marcel P. (24) wurde erst Monate später in Rumänien aufgespürt und im Frühjahr 2025 nach Deutschland ausgeliefert. Das Landgericht verurteilte ihn für diese und andere Fahrten zu einer Haftstrafe.

Die Bundespolizei fand in dem verunfallten Renault 22 Syrer. © Marko Förster

Der mutmaßliche Auftraggeber schweigt