NSU-Prozess in Dresden: Wie gut kannte SIE Beate Zschäpe wirklich?

Dresden - War Susann E. (44) eine Unterstützerin des Terrors des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU)? Darüber verhandelt gerade das Oberlandesgericht in Dresden . Schweigt die Angeklagte bisher zu ihrer Beziehung zur Terroristin Beate Zschäpe, sagte am Freitag nun der Ermittlungsführer Frank Leibnitz (50) aus.

Susann E. (44, M.) muss sich wegen Terror-Unterstützung verantworten. © Ove Landgraf

Der Ehemann von Susanne E. ist bereits rechtskräftig wegen Unterstützung der Terroristen verurteilt: "Er war am Anfang einer der der ersten und wichtigsten Unterstützer", sagt der Ermittlungsführer über André E. (46).

"Nach dem Umzug war er zentraler Ansprechpartner." Doch gilt das auch für seine Ehefrau? Laut Leibnitz hielt André schon ab 1998 Kontakt zu den Untergetauchten, lernte seine Frau erst 2001 kennen.

Leibnitz geht davon aus, dass es mehrere Jahre kein Kennenlernen gab, weil das Trio skeptisch war: "Es gab zuvor unangenehme Erfahrungen mit Partnern von Unterstützern", so der Ermittler.

Doch dann war wohl Ende 2006 die Not plötzlich groß: Am 7. Dezember 2006 demolierten Vandalen ein Rohr im Stockwerk über dem Unterschlupf der Terroristen, verursachten einen Wasserschaden. Die Polizei klingelte anschließend an der Tür, Zschäpe machte auf.

"Das hätte dazu führen können, dass das ganze Gefüge auffliegt", so Leibnitz. "Das war ein sehr wichtige Zeitpunkt."