Ob daheim oder auf Sylt: Junger Dresdner bepöbelt Polizisten aus "Arroganz"

Dresden - Ob in der Neustadt, in Striesen oder auf Sylt: Wann immer Luis K. (21) aus Dresden Polizisten sieht, muss er offenbar rumpöbeln. In einem Fall ging das so tief unter die Gürtellinie, dass eine junge Polizistin noch heute darunter leidet. Dafür wurde er nun vom Amtsgericht Dresden zu einer Geldstrafe verurteilt.